Come tessere di un puzzle che non ricercano affianco lo stesso colore o la stessa trama e, nonostante ciò, si incastrano perfettamente. Si alternano: eccezionalità e normalità. L’eccezionalità di essere un calciatore della Juventus con contratto professionistico, la ricerca della normalità nelle attività di un diciassettenne tra amici, fidanzata e uscite spensierate. L’eccezionalità di cambiare un match in poche illuminanti giocate, come contro la Roma; la normalità degli alti e bassi visti contro l’Atalanta.Nessuna eccezione alla regola, invece, per quanto riguarda i primi passi. In famiglia si respira calcio, allacciarsi le scarpette con i tacchetti ai piedi fin da bambino è una conseguenza naturale. Prima la Don Bosco Alessandria, allenato per 4 anni dal padre, un breve passaggio all’e poi la Juventus. Come spesso accade in giro per il Piemonte, fu un Derby della Mole per accaparrarselo. Come abbiamo già visto nella storia di FabioE proprio come, seconda analogia, a Francescopiace giocare da mezzala per trovare gli spazi liberi tra le linee, studiando movimenti e giocate del loro punto di riferimento: Kevin. Chi lo conosce, però, sa che non sfigurerebbe anche nella posizione di play: ha visione di gioco, sa dettare i tempi, il piede è delicato e preciso.Chi sporge l’orecchio dalle parti di Vinovo lo sa, la parola d’ordine da quelle parti è: opportunità da sfruttare. Fin qui, per Crapisto, una manciata di minuti in campo e poche presenze. Contro la Roma dei fuoriquota, e seria candidata alla vittoria finale, ha cambiato l’inerzia del match quando Montero l’ha schierato in campo.Opportunità colta, dunque, per mettersi in mostra e candidarsi ad un maggiore minutaggio nel prosieguo della stagione. Adesso, la sfida più importante: trasformare l’eccezionalità in normalità, attestarsi su livelli sempre più alti e, chissà, aumentare le analogie con Miretti