La Juve Primavera non riesce a regalarsi una vittoria per la ripartenza del campionato. Nella calza della Befana, Montero trova solo un punto: la sua squadra ci prova e va vicino al vantaggio, ma allo stesso tempo si espone agli attacchi salentini, murati da un super Daffara. Nel complesso, gara equilibrata e squadre arrugginite: il pareggio sembra essere il risultato più giusto.- Diversi interventi decisivi a blindare la porta, risponde sempre presente- Tenta qualche sortita offensiva, ogni tanto perde il tempo in marcatura- Bene nella prima costruzione, dà una grossa mano allo sviluppo del gioco. Nel rimo tempo legge male un filtrante e concede spazio all'avversario che prende il palo- Si lascia alle spalle gli errori della prima parte di stagione, oggi é insuperabile- Quando accelera sulla sinistra nasce sempre qualcosa di pericoloso, ma sul finale si spegne e perde tanti palloni- Ordinato, ma senza particolari spunti (Dal 67'- Un diagonale nel finale finisce fuori di centimetri, bravo ma sfortunato)- E' una delle principali fonti di gioco della squadra di Montero, Il Lecce lo sa e prepara la gabbia da dove, però, spesso riesce a liberarsi- Fastidioso. Sì, ma per gli altri! In mezzo alle linee leccesi, la manovra offensiva passa quasi sempre da lui. Sempre più leader- Si intestardisce nel tentare l'azione personale, ma troppo spesso finisce per perdere palla invece di rendersi pericoloso (Dal 53'- Entra con il piglio giusto e dal suo mancino nascono due occasioni pericolose)- Apre il gioco e fa da riferimento, ma non si rende pericoloso dalle parti di Borbei- Parte largo ma non riesce a prendersi il centro della scena. I compagni lo vedono poco e lui si innervosisce- La sua squadra ci prova, ma si apre alle ripartenze avversarie e in fase offensiva si affida troppo agli spunti personali