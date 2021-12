Domani è attesa dalla sfida di UEFA Youth League contro il Malmö, ma già domenica 12 tornerà in campo per il campionato. Reduce dal pareggio contro il Pescara, ladi mister Bonatti ospiterà in mattinata ilper la dodicesima giornata. Intanto l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali: a dirigere il match dell'Under 19 bianconera contro i pugliesi sarà Luigidi Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Andrea Sprezzola di Mestre e Paolo Tomasi di Schio. Il fischio d'inizio è fissato alle 10.45.