A causa di alcuni problemi fisici, Marco Da Graca è un po' sparito dai radar nell'ultimo mese. Niente, però, può cancellare quanto di buono fatto dall'attaccante palermitano con le maglie della Juventus Primavera, Under 23 e anche Prima squadra. Tanto, da valere il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora. Il suo futuro, però, ad oggi è ancora incerto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la punta palermitana potrebbe rientrare in qualche operazione di mercato e usato come pedina di scambio.