Dopo la prima squadra, l'Under 23 e le Women, salutiamo il ritorno all'attività anche della Juventus Primavera. Guidati da Andrea Bonatti, promosso dall'Under 17 dopo il passaggio di Zauli all'Under 23, i ragazzi bianconeri hanno svolto in mattinata un allenamento a Vinovo per iniziare a preparare la nuova stagione. Trovate le foto sui canali social del club (vedi gallery qua sotto). La Primavera della Juve è chiamata a proseguire il buon lavoro della scorsa stagione, in cui è arrivato il primo ottavo di finale di Youth League.