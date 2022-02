Aggiornamenti sulle condizioni di Ervin Omic, centrocampista classe 2003 della Juventus Primavera infortunatosi durante il match di sabato scorso contro il Torino. Come comunicato dal club bianconero, "in seguito al trauma distorsivo alla caviglia destra riportato nel corso della partita con il Torino, Ervin Omic è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato un interessamento a livello capsulo-legamentoso in assenza di fratture ossee. Il calciatore inizierà ora il percorso riabilitativo".