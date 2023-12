La Juventus Primavera perde 0-1 contro la Lazio e viene eliminata agli Ottavi di Coppa Italia. Di seguito le pagelle del match, QUI la cronaca:– Qualche sbavatura, ma anche interventi importanti– Buona prova difensiva e piede delicato a trovare i compagni tra le linee– Soffre ma poi prende le misure– Sovrastato da Bordon nell’azione dell’1 a 0– Sanà dalla sua parte è cliente scomodo: in un modo o nell’altro riesce a metterci una pezza (Dal 64’- Non è stato l'ingresso che cambia il ritmo che Montero si sarebbe aspettato)– Mette ordine ma senza riuscire a costruire e dare ritmo alla squadra (Dal 68’- Non riesce ad entrare nel ritmo del match, troppo compassato)– Tanta corsa, bene in entrambe le fasi– Rispetto alle ultime uscite, oggi ha il freno a mano tirato (Dal 46’– Cambia marcia alla corsia di sinistra)– Non trova lo spazio per esprimersi: ingabbiato (Dal 68’- Si divora un'occasione, ma davanti riesce a suonare la sveglia)– Tante volte sbatte addosso alla difesa della Lazio, ma almeno ci prova e mette un po’ di pepe alla manovra offensiva– Sovrastato dalla difesa biancoceleste, il mismatch fisico è troppo ampio, da solo non può nulla (Dal 64’- Come il compagno di reparto, gli tocca sopperire di fronte il muro della Lazio)All.– Vero, le assenze sono tante, ma la sua Juve oggi fatica tremendamente a creare pericoli là davanti