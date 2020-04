Il centrocampista della Juventus Nikita Vlasenko ha ricevuto un premio dalla Uefa. Il ​"UEFA For Players app prize" per il mese di marzo, un premio legato ad una app lanciata dalla Uefa per i calciatori. "L'ho trovata molto facile da usare, con un'interfaccia amichevole e un sacco di informazioni molto utili", ha detto il giovane calciatore bianconero. "L'applicazione sarà gradualmente accessibiel a tutti i calciatori che prendono parte alle competizioni Uefa - si legge sul sito -. Seminari dedicati e sessioni facccia a faccia per argomenti specifici possoo anche essere organizzati su richiesta".