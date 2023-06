”. Con queste parole, Paoloaveva salutato la stagione 2022/2023 dopo la sconfitta al primo turno dei playoff della sua, contro il. Sconfitta che sì, ha un peso nel bilancio generale della stagione, mentre dall’altra parte della bilancia c’è il lavoro fatto nella valorizzazione dei singoli. Tre su tutti: i classe 2005che, ora, sono in proiezione prima squadra.La situazione, ad oggi, però, non si discosta troppo dalle parole dell’allenatore. In questa settimana è previsto un contatto tra le parti –-, per parlarsi e decidere se continuare insieme anche nella prossima stagione.. Ha coronato il sogno tornando alla Juventus, è tornato a lavorare al fianco dell’amico di sempre, Gianluca Pessotto; a Torino l’ha raggiunto tutta la famiglia, compreso il figlioche adesso gioca nelle giovanili bianconere. Una situazione ideale dal punto di vista personale e professionale. Nessuno spazio per abboccamenti e richieste di informazioni di altri club, a casa Montero trovano la linea occupata.Nella programmazione della prossima stagione a tinte bianconere, in un periodo tanto complicato da ogni punto di vista, rientra anche la traiettoria dell’Under 19 che negli ultimi anni si è riscoperta vero e proprio bacino di talenti per la Next Gen e, di conseguenza, per la Prima squadra.