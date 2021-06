La Juventus Primavera arrivava all'ultima partita di regulars season da terza in classifica, e al termine del match, pur vinto 2-0 sul Cagliari, resta in questa posizione. La combinazione tra vittoria juventina sui sardi, successo della Sampdoria per 5-0 sul Torino, e pareggio 2-2 tra l'Atalanta e l'Inter capolista, ha infatti creato una particolare situazione di tre squadre in cima a pari punti: Juve, Inter e Samp insieme a quota 57. Secondo il meccanismo della classifica avulsa (simulazione di un gironcino a tre calcolando solamente gli scontri diretti in campionato tra queste tre squadre) risulta in testa la Sampdoria, al secondo posto l'Inter, e al terzo per l'appunto la Juve. Fatale per i bianconeri il fatto di aver pareggiato in entrambe le occasioni contro l'Inter, e di aver perso addirittura 4-1 a Vinovo contro la Samp. Festeggiano dunque Sampdoria e Inter, che da prima e seconda della classifica disputeranno direttamente le semifinali scudetto. La Juve, invece, da terza classificata affronterà la sesta, ovvero l'Empoli (che proprio oggi ha beffato la Spal, battendola nello scontro diretto e scavalcandola in classifica). In caso di successo contro i toscani, la Juventus di mister Bonatti poi affronterebbe l'Inter in semi.