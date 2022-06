Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex difensore Sergio Porrini, in bianconero dal 1993 al 1997, ha detto la sua sull'imminente approdo di Paolo Montero sulla panchina della Juve Primavera. Ecco il suo pensiero: "Nessuno meglio di lui può far capire ai giovani il peso della maglia bianconera. Oggi i ragazzi pensano troppo presto di essere arrivati o di potersi permettere certi atteggiamenti: la sua figura è perfetta per rapportarsi con 17enni e 18enni cui far capire quanto lavoro e quanti sacrifici servano per raggiungere i traguardi più ambiti".

E ancora: "In campo comunicava molto e aiutava sempre i compagni, nello spogliatoio con l’atteggiamento e con le parole sapeva toccare le corde giuste. Certo, uno come Deschamps davo per scontato che avrebbe allenato, ma anche Paolo in questo ruolo non mi stupisce per niente: ha tutte le qualità per emergere".