Non solo la prima squadra. Anche launisce i tifosi sui social, tutti concordi nel protestare contro l'arbitraggio del match dicontro il. Discutibile, effettivamente, la direzione di gara del serbo Miloš, che prima (era il 50') si è dimostrato decisamente severo mostrando il rosso a Lorenzo, per poi mandare negli spogliatoi al 63' Nonge, punito incomprensibilmente con il doppio giallo per una presunta simulazione. "La UEFA vuole farcela pagare anche qui", "Scandaloso": questo il tono di molti commenti apparsi sui social durante e subito dopo la partita, con i bianconeri di Paoloche, dopo lo 0-0 al 90', hanno dato tutto fino all'immeritata sconfitta ai calci di rigore che li ha condannati all'eliminazione dal torneo.