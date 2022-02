Una grande Juventus Primavera si è imposta a Napoli con un roboante 5-0. L'allenatore bianconero Andrea Bonatti ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di JTV: "È stata una grande prova di maturità, nell’approccio e durante il match. Sapevamo di affrontare una squadra che in casa ha sempre dimostrato grande solidità e compattezza e che avremmo dovuto giocare questo tipo di gara per uscire soddisfatti e con i tre punti".



"Bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi - ha aggiunto Bonatti - sia a chi è partito dall’inizio e a chi è subentrato dalla panchina. Abbiamo sviluppato bene le nostre idee, con i nostri due trequartisti sulla linea di centrocampo. Sono contento per il gol di Cerri e per l’impatto che ha avuto Chibozo con la sua tripletta. Questa è la dimostrazione che la coesione del gruppo e i valori culturali che abbiamo sono di livello assoluto. La testa ora andrà sul prossimo impegno, quello di Coppa Italia contro la Roma, con l’obiettivo di continuare a crescere partita dopo partita", ha concluso.