Il tecnico dellaPaoloha parlato ai canali ufficiali del club dopo il ko dei bianconeri incontro i pari età del(5-3 il risultato finale). Ecco il suo commento sul match: "In questa competizione si incontrano squadre con velocità e qualità come il PSG, che ha meritato. Dobbiamo crescere nell’atteggiamento, consapevoli di essere forti, ma con la voglia di dimostrarlo in tutti i campi. Questa caduta ci deve far capire che dobbiamo giocare ogni gara con la stessa testa, perché è uno step fondamentale per la carriera futura dei ragazzi. C’è qualità, ma c’è ancora da migliorare; noi siamo qua per aiutare e continueremo a farlo, sono davvero felice di lavorare con loro e di come si stanno impegnando. Perdere può succedere, speriamo che non succeda più".