Mentre la Juve di Andrea Pirlo era impegnata sui campi della Continassa a preparare la sfida contro la Sampdoria, la Primavera di ha affrontato il Novara in amichevole: la partita è finita 5-3 per la squadra di Banchieri (ex Juve), che ha ribaltato il 3-0 bianconero firmato da Tongya, con un bel tiro sul primo palo, Chibozo, che raddoppia da centro area e Omic, che pesca l'incrocio con un tiro da fuori. I cinque gol del Novara sono firmati dal nuovo acquisto Panico, Gonzalez (doppietta), Schiavi e Cisco, l'unica rete arrivata nella ripresa.