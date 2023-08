Si è conclusa 3 a 1 a favore dei nerazzurri la semifinale delche ieri ha visto in campo allo stadio Moccagatta di Alessandria l'e la: decisivi i gol di Amadou Sarr e la doppietta di Matteo Spinaccè, mentre per i bianconeri è andato in rete Gabriele. La squadra di Paolotornerà a giocare oggi, venerdì 11 agosto, alle 18.30 per la finale valida per il terzo-quarto posto contro il, sconfitto ai rigori dal Torino.