La Juventus Primavera di Andrea Bonatti continua il suo giro di amichevoli contro prime squadre di formazioni di Serie C. Dopo la sconfitta per 5-3 contro il Novara, ecco oggi quella per 3-2, a Vinovo, contro la Pro Patria. Ospiti in doppio vantaggio all'intervallo, a inizio ripresa il talento 18enne Franco Tongya ha accorciato le distanze per i bianconeri. Poi tris della Pro, a cui ha risposto ancora Tongya dal dischetto (rigore procurato da Chibozo). Doppietta dunque per la mezzala tecnica torinese, prodotto del vivaio juventino. Su Twitter la Juve ha pubblicato le foto della partita.