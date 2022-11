È arrivato anche Nedved a Vinovo per #JuveInter Primavera pic.twitter.com/sXP34pLCDo — ilbianconero (@ilbianconerocom) November 7, 2022

C'è anche Pavela Vinovo per il derby d'Italia under 19 tra. Il vice presidente del club bianconero non ha voluto mancare al big match della squadra di Paolo, con il fischio d'inizio previsto alle 20.30. Nelle scorse ore, invece, era intervenuto a Nyon per il sorteggio dei sedicesimi di Europa League, che ha visto la Vecchia Signora abbinata al Nantes.