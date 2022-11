Alla Juve Primavera non riesce di bissare la vittoria della prima squadra nel Derby d'Italia. Un'ottima prestazione, a tratti dominante, ma è mancata la fase finalizzativa e il pari nel finale dei nerazzurri pesa come un macigno. Due punti persi, senza dubbio.- Intervento in ritardo nell'occasione del rigore- Non trova tempi e spazi per spingere, poi l'ammonizione che lo condiziona e porta Montero a cambiarlo (Dal 46'- Cambia marca su quella corsia)- Un muro contro cui si infrange ogni speranza interista di ripartire, di imbastire un'azione offensiva. Non perde un duello, micidiale- Macchia un'ottima prestazione con un intervento difensivo sbagliato che porta al rigore dell'Inter. Anche nel finale una copertura da grande difensore, peccato!- Macina chilometri e si fa trovare pronto nelle sovrapposizioni, negli ultimi metri però è impreciso- Compare e scompare dal match, ma ha colpi che rivelano un futuro radioso- Mette su una ditta di pulizia palloni, ogni contrasto, seconda palla, pallone sporco sono suoi e si trasformano in azione offensiva per la Juve (Dal 60'- Entra e dà elettricità alla manovra offensiva)- Camaleontico. Si nasconde tra le linee avversarie e non lo prendono mai. Crea occasioni pericolose in continuità, il gol è la ciliegina sulla torta- Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene e poi... manca l'ultimo guizzo. Impensierisce la difesa nerazzurra, ma manca nei dettagli. E sono quelli a fare la differenza- Questa sera manca precisione sottoporta, spreca alcune ottime occasioni. I suoi spunti, però, sono sempre pericolosi, come nell'occasione del rigore guadagnato (Dal 75'' sv)- Una sponda sicura per i compagni, lavora bene spalle alla porta (Dal 60'- Con pochi tocchi è in grado di mandare nel panico una difesa intera)- In campo si é vista tutta la distanza in classifica, si é vista la differenza tra un progetto tecnico che funziona e uno che stenta. Tutto questo al di là del risultato, che premia oltremodo i nerazzurri