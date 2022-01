Infortunio muscolare per Nicolò Turco. Il giovane attaccante della Juve Primavera si è sottoposto in giornata ad alcuni esami che hanno fatto emergere una lesione del retto femorale, che con tutta probabilità lo costringerà a restare per qualche tempo lontano dai campi di gioco.

Ecco la nota ufficiale del club con tutte le specifiche: "A seguito di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, Nicolò Turco è stato sottoposto presso il JMedical a risonanza magnetica, con evidenza di lesione di medio-basso grado del retto femorale. Il calciatore inizierà ora l'iter riabilitativo".