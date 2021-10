Luis, centrocampista della, è uscito oggi per un infortunio nel corso del primo tempo della sfida contro il Bologna - vinta dai giovani bianconeri per 3-2. La prima diagnosi è quella di un problema muscolare, che sarà da valutare nei prossimi giorni, in vista dei prossimi impegni della squadra allenata da Bonatti, oggi protagonista di una prova di carattere, continuando la propria striscia positiva. Prima dell'infortunio, Hasa aveva offerto una prova un po' al di sotto delle aspettative, tentando molti dribbling senza molto successo.