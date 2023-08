A pochi minuti dal fischio d'inizio del sue debutto in bianconero, Gianmarcoé costretto ad alzare bandiera bianca e rientrare negli spogliatoi. Per lui un problema al ginocchio sinistro. A prima vista, lo staff medico non é eccessivamente preoccupato, ma il dolore rimane. Saranno gli accertamenti strumentali a chiarire la situazione.