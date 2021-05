di MA, inviato a Vinovo

Problema al ginocchio ed Enzo Barrenechea è uscito dal campo. Il centrocampista argentino, dolorante, ha abbandonato il terreno di gioco durante la sfida della Juventus Primavera contro i pari età del Genoa. Soltanto nelle prossime ore scopriremo l'entità del problema. Intanto, una brutta notizia per mister Bonatti. Che in questo finale di stagione continua a collezionare buone risposte dal suo gruppo. E che ora incrocia le dita per il suo metronomo, perno fondamentale del suo gruppo.