Prosegue in Valle d'Aosta la preparazione della Juventus Primavera. Lo racconta il club bianconero tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:



"Entusiasmo, applicazione e tanto lavoro, fin dal primo allenamento, per la nostra Primavera che da ieri ha cominciato la preparazione estiva, per affrontare una stagione che vedrà come sempre i bianconeri impegnati in Italia e in Europa.



Una avventura che sarà vissuta agli ordini del nuovo tecnico, Mister Lamberto Zauli.



IL RITIRO



Dopo un paio di giorni di lavoro serrato a Vinovo, la Primavera partirà per il luogo del ritiro, in programma dal 22 al 31 luglio fra le montagne della Valle d’Aosta.



La squadra bianconera alloggerà a La Salle, mentre a Morgex troverà il campo di allenamento dove costruirà le basi della stagione impegnativa che la attende.



Il 28 luglio è fissata la prima amichevole, con una rappresentativa locale".