Anche il campionatoè fermo per la pausa Mondiale, con la ripresa fissata al 7 gennaio. Come riassume Tuttosport, sono ben 13 i giocatori dellache hanno risposto alla convocazione delle rispettive Nazionali, senza quindi aver avuto la possibilità di tirare davvero il fiato: la ripartenza degli allenamenti agli ordini di Paoloè prevista per la giornata di lunedì, come sempre a Vinovo.