Si avvicina il termine ufficiale della stagione calcistica e con questo la scadenza dei contratti al 30 giugno 2023. Nella squadra Primavera della Juventus sono due i calciatori in scadenza: Bayrone LucianoPer quanto riguarda il primo, l'esterno d'attacco é fuori rosa da mesi per motivi disciplinari e il suo accordo non sarà prolungato. Ad oggi, invece, sono ancora in corso le discussioni tra la dirigenza e l'entourage del centrocampista classe 2003: niente di concreto al momento mentre diversi club sono alla finestra in attesa di sviluppi.