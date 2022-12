#Under19 | Amichevole Servette

Vittoria per 3-1



Doppietta di Strijdonck e rete di Biliboc pic.twitter.com/owPHlpFRJQ — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) December 14, 2022

Si è conclusa 3 a 1 per i bianconeri l'amichevole disputata questo pomeriggio a Vinovo tra lae i pari età del. A segno per la squadra di casa Bayron, autore di una doppietta, e Lorenzo, classe 2006. Ottima la reazione della squadra di Paolo, che ha saputo rispondere allo svantaggio iniziale conquistando la vittoria e dando buone risposte, in attesa del ritorno del campionato.