Dal sito ufficiale della Juve.Pomeriggio di lavoro per la nostra, che a Vinovo batte in amichevole i pari età del. Decide un gol dinel primo tempo.In realtà la rete bianconera è immediata, al primo minuto: la Juve esce con un buon pressing offensivo, Mazur ruba palla in area avversaria e allarga per Turco sulla destra, il cui cross trova pronto al gol di testa Scienza, sul primo palo.Uno a zero.Il Nizza è venuto a Vinovo deciso a capitalizzare al meglio la partita e l'esperienza, e al 33' va vicino al pareggio con un colpo di testa su calcio d'angolo di Nahounou: palla a lato. Il primo tempo è abbastanza avaro di emozioni, e due sussulti, uno per parte, arrivano negli ultimi minuti. Al 41' Turco ruba palla e serve Cerri, tocco per l'accorrente Grosso che dal limite dell'area apre il piatto ma calcia alto. Rispondono i francesi al 46' con una traversa colpita da Rousseau sugli sviluppi di un corner.Nella ripresa il Nizza parte in pressione: al quarto gran parata di Fuscaldo su colpo di testa da azione di calcio d'angolo, alla mezz'ora (più precisamente, in un minuto, dal 33' al 34') ci provano Traore con un diagonale sul primo palo e Wattel con un rasoterra dal limite. In entrambi i casi Zelezny devia in corner. La Juve potrebbe chiudere i conti al 39, con quella che è la sua occasione migliore del secondo tempo: Grosso ruba palla a Youssouf e si invola verso il portiere niçois, che però respinge la conclusione. Finisce così: uno a zero e un pomeriggio molto utile per i nostri ragazzi.