Come riporta lasul proprio sito ufficiale, sono 9 i giocatori dellaconvocati in: Lorenzo, Alessandro, Adam, Francesco, Andrei Gabriele, Filippo, Diego, Alessioe JakubL'Italia Under 19 affronterà a Boras, in Svezia, Liechtenstein, Svizzera e i padroni di casa scandinavi nelle prime tre partite della prima fase di qualificazione all'Europeo di categoria che si disputerà nell'estate del 2024: si qualificano alla Fase Élite le prime due classificate del girone. Anghelè, Ripani e Vacca impegnati, dunque, il 15, il 18 e il 21 novembre 2023.La Romania Under 19 di Florea, invece, negli stessi giorni in cui sarà impegnata l'Italia Under 19 disputerà tre amichevoli con i pari età di Inghilterra, Messico e Giappone.Tre impegni per la prima fase di qualificazione all'Europeo di categoria - come l'Italia Under 19 - anche per la Slovacchia Under 19 di Vinarcik che se la vedrà con Kosovo (15 novembre), Malta (18 novembre) e Ucraina (21 novembre).Due test match - il 16 e il 19 novembre - in programma per l'Italia Under 18 di Bassino, Crapisto e Pagnucco con i pari età della Romania.Convocato dal Marocco Under 18, ma senza impegni in programma, il nostro Boufandar.