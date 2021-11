Samuel Iling-Junior è uno dei protagonista della Juventus Primavera che ha battuto 3-1 l'Under 19 del Chelsea in Youth League. Per lui era una gara speciale, da ex dei Blues. Queste le parole di Iling dopo il match:e l’esserci qualificati come primi nel girone con un turno di anticipo deve assolutamente renderci orgogliosi del percorso fatto fino a questo momento. Abbiamo giocato un grande primo tempo ed è lì che abbiamo costruito la vittoria".