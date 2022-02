di Marco Amato, inviato a Vinovo

L'attaccante inglese della Juventus Primavera Samuel Iling è in tribuna per il match di oggi con una fasciatura alla mano. Il giocatore classe 2003 ha subito una piccola frattura nel corso dell'ultimo match contro la Fiorentina. Come riferito dal nostro inviato a Vinovo. L'attaccante classe 2003 è dunque costretto a saltare la sfida che è iniziata alle 19 contro l'Atalanta.