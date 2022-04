Dopo la sconfitta in Youth League per mano del Benfica Samuel Iling-Junior della Juventus primavera ha parlato ai microfoni di JuventusTv. Queste le sue parole:



SCONFITTA - "Perdere ai rigori fa male, ma succede. Questa partita e questa competizione ci hanno dato fiducia, abbiamo giocatori di talento e un grande allenatore. Ora torniamo a focalizzarci sul campionato, per concludere nel migliore dei modi la stagione e mostrare le nostre qualità".