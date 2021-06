La Juventus Primavera, grazie al terzo posto in classifica, si è aggiudicata il pass per i playoff che determineranno la squadra Campione d'Italia di categoria. I bianconeri partiranno dalla prima fase e affronteranno l'Empoli mercoledì 23 giugno alle ore 19 allo stadio Ricci di Sassuolo. il giorno prima, invece, giocheranno Roma e Atalanta. Ad aspettare la Juventus in semifinale, in caso di vittoria contro l'Empoli, ci sarà l'Inter. Al primo turno, in caso di pareggio nei 90' di gioco, a passare è la squadra meglio posizionata in classifica. Dalla semifinale, invece, ci saranno i tempi supplementari.