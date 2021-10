Una vera e propria dichiarazione di juventinità, arrivata mezzo social. Questo è quanto traspare dal post social del centrocampista della Juventus Primavera, Giulio Doratiotto: "+3 punti con la maglia più bella del mondo".Questa la agella di Doratiotto, nell'ultimo match contro il Bologna: "6.5 - Per interpretare il gioco come vuole Bonatti ci vuole grande precisione tecnica e personalità, quello che metteva in campo Miretti, nella passata stagione. Quello che mette in campo oggi Doratiotto: con una prestazione di altissimo livello e il pallone sempre incollato ai piedi, se non quando c'è da verticalizzare per i compagni. Nota negativa: deve trovare più continuità nei diversi momenti della partita"