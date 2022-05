Dal sito ufficiale della Juventus:



Dopo la vittoria in pieno recupero contro l’Atalanta nei quarti di finale Scudetto grazie al 2-1 firmato da Cerri, la Juventus Under 19 torna in campo. Il prossimo appuntamento vedrà i bianconeri impegnati in semifinale contro la Roma. Anche in questo caso la gara sarà unica e la squadra di Mister Bonatti avrà a disposizione soltanto un risultato: la vittoria. La differenza con il match disputato contro gli orobici è che potrà cercare di ottenere il successo passando anche dai tempi supplementari. Non saranno previsti i calci di rigore.



La partita, in programma alle 18:00 di questo pomeriggio (venerdì 27 maggio), si disputerà ancora una volta allo Stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo.



LA ROMA



Partiamo come sempre dai precedenti. Sono tre: due in campionato che hanno visto un pareggio a Vinovo (2-2) e una vittoria in casa dei giallorossi (3-0) e uno in Coppa Italia che si è concluso con un altro pareggio (sempre per 2-2) e con il successo della squadra di Mister De Rossi ai calci di rigore.



La Roma ha chiuso la regular season al primo posto in classifica, restando in vetta dalla seconda all’ultima giornata, a quota 71 punti (21 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte).



Tra le mura amiche i giallorossi hanno perso soltanto un match. In trasferta, invece, sono state 4 le partite chiuse senza punti.



I due successi più ampi sono arrivati entrambi lontano da casa: 0-4 al Torino e alla Sampdoria. Anche le due sconfitte più ampie le ha rimediate in trasferta contro Hellas Verona e Bologna (3-0).



In Coppa Italia, invece, il percorso è terminato in semifinale dopo la sconfitta per 5-2 rimediata contro la Fiorentina.



Tornando sul percorso in regular season, salta all’occhio il percorso (quasi) netto del girone di andata dove è arrivata soltanto una sconfitta (2-1 sul campo proprio della Fiorentina nella diciassettesima giornata).



Il capocannoniere dei giallorossi è Voelkerling Persson con 12 reti segnate in campionato. Lo svedese è anche il giocatore che ha fornito più assist (6).



CHE GARA SARÀ



Per la seconda volta in stagione le due squadre si affronteranno in una gara da dentro o fuori. Sicuramente saranno i dettagli a fare la differenza in un match nel quale la posta in palio è altissima. Ci si gioca l’accesso alla finale Scudetto.



Due delle tre gare già disputate sono terminate in parità e in entrambe le situazioni è sempre stata la Juve ad aprire le marcature. Come successo anche in occasione della sfida contro l’Atalanta, la squadra di Mister Bonatti cercherà di trovare il primo successo contro la Roma in questa stagione non essendo ancora riuscita a superare i giallorossi.