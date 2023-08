Massimiliano Scaglia, ds della Juventus Primavera, nell'intervista rilasciata a Sportitalia ha commentato la nuova riforma che coinvolge il settore giovanile: "Sia personalmente che come club siamo rimasti un po' perplessi. Noi da anni abbiamo cercato di studiare nuove opportunità per colmare il percorso dei ragazzi, che arrivano in Under 19 e poi faticano ad essere inseriti in un sistema calcistico che ne consenta la crescita. Prima del 2018 abbiamo attivato una serie di progetti e da lì in poi la seconda squadra ci sta permettendo di dare ulteriore spazio e formazione a questi ragazzi. Vedere un sistema che invece di preoccuparsi di strutturare e semplificare questo percorso crea un campionato in cui i ragazzi giochino con disparità di età non ci trova concordi. Noi proseguiamo il nostro percorso pensando sia la strada giusta".