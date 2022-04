"In riferimento alla gara Juventus vs Torino (U19) del 29 aprile 2022, ricordiamo che la capienza dell’impianto sportivo è limitata in considerazione delle restrizioni anti-Covid ancora vigenti e per tale motivo l’accesso sarà consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili. Sarà obbligatoria l’utilizzo della mascherina FFP2 ed il possesso di una certificazione verde Covid-19 con QR CODE in corso di validità".



Questo il comunicato della Juventus, in vista del Derby della Mole, categoria Primavera, che si giocherà domani a Vinovo, a partire dalle 19.