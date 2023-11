DaLa Lega Serie A, con il comunicato ufficiale n. 98, ha reso noti date e orari delle sfide del Primavera 1 dalla dodicesima alla quindicesima giornata, entrambe comprese.Qui, invece, trovate il calendario completo del Primavera 1 con entrambi i gironi - di andata e di ritorno - che da quest'anno saranno asimmetrici, proprio come quelli di Serie A.QUANDO SI GIOCA JUVENTUS PRIMAVERA-FROSINONE PRIMAVERALa sfida tra bianconeri e ciociari si disputerà a Vinovo sabato 2 dicembre 2023 alle ore 11:00.QUANDO SI GIOCA SASSUOLO PRIMAVERA-JUVENTUS PRIMAVERALa squadra di Paolo Montero affronterà i neroverdi in trasferta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 11:00.QUANDO SI GIOCA JUVENTUS PRIMAVERA-BOLOGNA PRIMAVERAIl match contro i felsinei, a Vinovo, è stato programmato per sabato 16 dicembre 2023 alle ore 13:00.QUANDO SI GIOCA MONZA PRIMAVERA-JUVENTUS PRIMAVERALa sfida contro la formazione brianzola sarà l'ultima prima della sosta natalizia e la Juventus Under 19 la disputerà sabato 23 dicembre alle ore 11:00.