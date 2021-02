Sabato la Juventus Primavera è scesa in campo per il big match contro l'Inter. Le due squadre, entrambe seconde in classifica al momento del fischio d'inizio, non sono andate oltre il pari, nonostante una partita dominata e ben giocata dai bianconeri che, però, non hanno avuto la cattiveria necessaria per finalizzare. Ieri il Cagliari, che naviga nei bassifondi della classifica, ha battuto la Spal e impedito che potesse superare in classifica la Juve. Sorpasso subìto invece ieri per mano della Sampdoria, uscita vincente dalla sfida contro il Milan con il risultato di 1 a 0.