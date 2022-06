Le Final Four di Youth League come non le avete ancora viste: è stata rilasciata oggi, lunedì 13 giugno, la seconda puntata della Serie Originale Juventus “Bianconeri Next Gen”, che racconta lo straordinario e "storico" cammino europeo della Juve Under 19, che a fine aprile è approdata a Nyon per l’ultimo atto della massima competizione continentale giovanile. "Di solito il cambiamento porta a due strade: c'è chi ne è spaventato e chi invece si nutre di questo". Si apre così, con le parole di mister Andrea Bonatti, il video pubblicato sui canali ufficiali del club, ricco di retroscena e curiosi aneddoti di un percorso che ha saputo regalare grandi emozioni a tutto il popolo bianconero.



Di seguito il comunicato della Juve e, in fondo, il video disponibile su YouTube:



L’Under 19 bianconera ha da poco concluso una grande stagione, in cui è arrivata fino alle Semifinali Scudetto, ha fatto molto bene in Coppa Italia, ma soprattutto ha scritto la storia juventina in Europa.

Mai era successo infatti che la Juve arrivasse alla Final Four di Youth League, la massima competizione continentale giovanile: lo ha fatto compiendo un cammino pazzesco, nei gironi prima, nelle fasi eliminatorie poi, eliminando l’AZ Alkmaar e il Liverpool con prestazioni strepitose.

A fine aprile i ragazzi sono andati a Nyon, per l’ultimo atto della competizione, la Final Four, appunto: il sorteggio li ha messi di fronte al Benfica, forse l’avversario peggiore possibile (alla fine vincitore della Coppa, dopo una finale dominata), ed è stata una partita che ha fatto vivere a tutti noi emozioni sulle montagne russe, dall’immediato 0-2 per i lusitani, alla rimonta incredibile, all’amarezza per la vittoria sfuggita, proprio all’ultimo rigore.

Le telecamere di “Bianconeri Next Gen” erano lì: abbiamo accompagnato i ragazzi, abbiamo vissuto con loro il viaggio, la vigilia, i momenti in cui tutto si decide. Siamo stati con la squadra in ritiro, durante le riunioni tecniche, abbiamo parlato con giocatori, con Mister Bonatti, con Gianluca Pessotto, abbiamo raccontato un gruppo fantastico, dentro e fuori dal campo. Anche nel momento dell’amarezza, che è uno step di crescita fondamentale, ma solo se lo si vive tutti insieme.

Il risultato è la seconda puntata della Serie Originale Juventus, che non a caso si intitola proprio “Together We Stand”, e che vi accompagnerà a vivere un evento fantastico, come le Final Four di Youth League, in un modo davvero unico. E mai visto.

Disponibile dal 13 giugno su Youtube e sulla pagina Facebook di Juventus.