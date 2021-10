La Juventus Primavera sta giocando in questo momento a Vinovo un'importante partita di campionato contro la Sampdoria. Un match per il quale val la pena che ci sia una presenza dirigenziale bianconera sugli spalti, per continuare a valutare al meglio i giovani talenti della Juve (e magari anche della Samp, chissà) e le loro prospettive. In questo momento a vedere Juve-Samp Primavera ci sono il direttore sportivo Federico Cherubini e il vicepresidente Pavel Nedved.

Club blucerchiato che, a proposito di giovani, sta avendo storie molto tese con Mohamed Ihattaren.