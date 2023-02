Dal sito ufficiale dellaLa UEFA Youth League è tornata. Domani, mercoledì 8 febbraio, alle ore 16:00 la Juventus Under 19 scenderà in campo e affronterà in trasferta il Genk, in gara unica. Chi vincerà la sfida accederà, di diritto, agli ottavi di finale della competizione.Mister Montero ha diramato la lista dei bianconeri a disposizione per questa sfida.I CONVOCATI2 Valdesi3 Rouhi5 Dellavalle9 Turco N.10 Hasa11 Mbangula12 Vinarcik13 Turco S.15 Domanico16 Ripani19 Yildiz21 Anghelè22 Nonge Boende27 Moruzzi29 Maressa30 Daffara31 Mancini32 Nzouango Bikien34 Savona35 Bonetti38 Fuscaldo