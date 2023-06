Questo pomeriggio la Juventus Primavera di Paoloscenderà in campo contro il Sassuolo. In caso di parità dopo i tempi regolamentari a qualificarsi al turno successivo sarà il Sassuolo perchè ha chiuso la stagione regolare davanti alla Juventus in classifica. Calcio d'inizio oggi alle 16. Questo l'elenco dei giocatori a disposizione:1 Scaglia2 Valdesi3 Rouhi4 Huijsen5 Dellavalle6 Doratiotto8 Pisapia9 Turco N.10 Hasa11 Mbangula Tshifunda12 Vinarcik13 Turco S.14 Srdoc15 Domanico16 Ripani19 Yildiz21 Anghelè22 Nonge Boende24 Citi27 Moruzzi29 Maressa30 Daffara31 Mancini33 Mulazzi38 Fuscaldo45 Muharemovic50 Bonetti52 Savona