Tempo di tornare in campo per la, che oggi alle 13.00 affronterà l'a Vinovo. Paolonon potrà contare su Lorenzo Anghelè, "salito" in Next Gen, e Adam Boufandar (in Nazionale), mentre è di nuovo a disposizione Andrei Gabriele Florea dopo l'esclusione per motivi disciplinari. Di seguito la lista completa dei1 Vinarcik2 Martinez Crous3 Firman6 Domanico7 Vacca8 Ripani9 Biggi12 Zelezny13 Turco15 Savio16 Pagnucco17 Giorgi18 Grosso19 Scienza22 Florea23 Bassino25 Ngana27 Scarpetta28 Owusu29 Crapisto30 Fuscaldo31 Gil Puche32 Pugno