Impegno mattutino per la Juventus Primavera che alle 12 affronterà a Vinovo la Lazio per il turno di Coppa Italia. Di seguito la lista dei giocatori convocati dal tecnico della formazione bianconera under 19, Paolo Montero.3 Firman4 Boufandar6 Domanico9 Biggi12 Zelezny15 Savio16 Pagnucco17 Giorgi18 Grosso19 Scienza22 Florea23 Bassino25 Ngana26 Finocchiaro27 Scarpetta29 Crapisto31 Gil Puche32 Pugno34 Grelaud36 Mazur40 Radu