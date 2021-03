Nella Juventus Under 17 c'è un attaccante che sta mostrando già di essere pronto al salto di categoria. Si chiama Nicolò Turco e oggi ha vissuto l'emozione della prima convocazione con la Primavera di mister Bonatti, che lo aveva allenato l'anno scorso nell'Under 16.



La Juve Primavera domani alle 14.30 gioca in trasferta contro la Fiorentina in Coppa Italia e dovrà fare a meno di bomber Da Graca, un'assenza che ha convinto Bonatti a convocare Turco.



Questo l'elenco dei convocati per Fiorentina-Juve Primavera (quarti di finale Coppa Italia):

Barrenechea, Bonetti, Cerri, Cotter, Daffara, Fiumano, Garofani, Hasa, Iling, Leo, Maressa, Miretti, Mulazzi, Ntenda, Nzouango, Omic, Riccio, Sekularac, Sekulov, Senko, Soule, Turco, Turicchia, Verduci