Match in vista per la, che domani alle 15.00 affronterà laper l'ultima giornata di campionato prima dei playoff, a cui è già qualificata. Paoloha diramato la lista dei bianconeri, in cui non figurano Giulioe Lorenzo, alle prese con alcuni problemi fisici.Ecco l'elenco completo: Scaglia, Valdesi, Rouhi, Huijsen, Dellavalle, Turco N., Hasa, Mbangula, Vinarcik, Turco S., Srdoc, Domanico, Ripani, Yildiz, Nonge Boende, Citi, Moruzzi, Maressa, Daffara, Mancini, Mulazzi, Fuscaldo, Bonetti, Savona.