La Juventus primavera ha comunicato la lista dei giocatori a disposizione per Montero per la sfida contro l'Inter. Rientro importante quello di Hasa dopo la squalifica. Dalla Next Gen,a disposizione Bonetti e Nzouango.Valdesi, Dellavalle, Doratiotto, Hasa, Mbangula, Vinarcik, Turco, Srdoc, Ripani, Anghelè, Nonge, Citi, Moruzzi, Maressa, Mancini, Nzouango, Fuscaldo, Bassino, Biliboc, Finocchiaro, Bonetti