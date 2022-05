Diramata la lista dei convocati di mister Andrea Bonatti per la sfida di domani pomeriggio tra Juve Primavera e Sassuolo. Di nuovo a disposizione Ervin Omic, che non ha potuto prendere parte all'ultimo match con l'Empoli per squalifica, mentre risulta out Lorenzo Dellavalle. In lista anche il portiere dell'Under 23 Giovanni Garofani. L'obiettivo dei bianconeri è certamente quello di dare continuità ai due successi ottenuti contro Torino ed Empoli.

Di seguito l'elenco completo: Senko, Savona, Turicchia, Omic, Nzouango, Citi, Hasa, Cerri, Bonetti, Iling, Scaglia, Muharemovic, Mulazzi, Rouhi, Chibozo, Fiumano’, Doratiotto, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa, Garofani.