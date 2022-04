Diramata la lista dei convocati della Juve Primavera per il match infrasettimanale di campionato, in programma domani alle 17.00 contro il Verona. Nessuna particolare novità per mister Andrea Bonatti, eccetto il ritorno di Leonardo Cerri, out nella partita dello scorso sabato contro il Milan (4-1 il risultato finale).



Ecco l'elenco dei giocatori bianconeri a disposizione: Senko, Savona, Turicchia, Omic, Nzouango, Citi, Hasa, Cerri, Bonetti, Scaglia, Muharemovic, Mulazzi, Rouhi, Chibozo, Turco, Fiumanò, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa, Daffara.